Банк России выпустит памятную монету, посвященную композитору Сергею Рахманинову

Фото: пресс-служба Банка России

Банк России 14 февраля выпустит выпускает в обращение памятную серебряную монету к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Монета номиналом 2 рубля принадлежит серии «Выдающиеся личности России», сообщает пресс-служба регулятора.



На лицевой стороне монеты — рельефное изображение герба России, обозначение металла, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Фото: пресс-служба Банка России

На оборотной стороне монеты — рельефный портрет Сергея Рахманинова и нотный стан на стилизованном фоне, выполненном в виде композиции из волнистых радужных линий с эффектом интерференции света. Вверху монеты слева имеется рельефная надпись: «С.В. РАХМАНИНОВ», справа в две строки — годы жизни композитора: «1873» и «1943».

Фото: пресс-служба Банка России

Диаметр монеты — 33 мм, вес — 15,55 грамма, проба сплава — 925. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета выпускается тиражом 3 тысячи штук.

31 января ЦБ выпустил в обращение памятную двухрублевую серебряную монету «Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения». На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Федора Шаляпина на фоне изображений его сценических образов и фрагмента нотного стана, выполненных в технике лазерного матирования.

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Маргарита Головатенко