В России зарегистрировали 11 006 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 11 006 человек. Всего в стране на 13 февраля зарегистрировано 22 083 723 случая заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 608 заболевших россиян. Это на 11,8% меньше по сравнению с 12 февраля, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

В связи с выздоровлением выписали 6 484 пациента. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 439 178 жителей России.

Умерли от СOVID-19 за сутки 30 россиян. Всего в стране от коронавируса скончался 395 581 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 13 февраля.



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Татьяна Демина