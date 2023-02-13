За сутки в Татарстане выявили 104 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 104 человек. В общей сложности на 13 февраля в республике зафиксировали 196 325 случаев заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 24 заболевших коронавирусом жителей Татарстана. Вылечились от него с начала пандемии 192 478 человек, за последние сутки — ни одного.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 13 февраля.



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Татьяна Демина