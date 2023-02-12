За последние сутки в России выявили 12 347 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 12 347 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 689 человек. Всего по стране выявили 22 072 717 заболевших человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 12 февраля, за сутки, в связи с выздоровлением от коронавируса, выписали 6 805 человек, всего выздоровевших — 21 432 694 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 31 россиянина, всего от инфекции скончались 395 520 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Илина Хакимова