За последние сутки в России выявили 12 347 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 12 347 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 689 человек. Всего по стране выявили 22 072 717 заболевших человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 12 февраля, за сутки, в связи с выздоровлением от коронавируса, выписали 6 805 человек, всего выздоровевших — 21 432 694 человека.
За сутки коронавирус унес жизни 31 россиянина, всего от инфекции скончались 395 520 человек.
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