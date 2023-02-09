«Казань Арена» взыскала с «Рубина» долги и неустойку по аренде стадиона

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Руководство «Казань Арены» потребовало взыскать с футбольного клуба «Рубин» задолженность по аренде стадиона и неустойку на сумму более 3,1 млн рублей.

В феврале прошлого года стороны заключили договор аренды стадиона для проведения матча между «Рубином» и командой «Камаз», который состоялся 28 августа. Цена аренды составила 2,8 млн рублей, который стадион должен был по договору получить за неделю до матча. В случае просрочки платежа арендатор, согласно документу, обязался выплатить «Казань Арене» неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Затем 8 августа стадион и ФК заключили аналогичный договор аренды — для проведения между «Рубином» и ФК «Алания». Свои обязательства по обоим договорам казанский клуб так и не исполнил, а направленные ему по этому поводу претензии с требованием погасить сумму обеих задолженностей проигнорировал.

Учитывая, что ответчиком доказательств оплаты арендной платы в полном объеме суду не представлено, ответчиком наличие долга признается, суд находит требование истца о взыскании 2 800 000 рублей долга обоснованным и подлежащим удовлетворению, говорится в судебном определении. Также суд принял к удовлетворению и суммы пени за несвоевременное исполнение клубом денежных обязательств.

В итоге суд решил взыскать с «Рубина» долг в сумме 2,8 млн рублей и неустойку в сумме 313,6 тысячи рублей.

Судебные разбирательства между стадионом «Казань Арена» и казанским футбольным клубом происходят периодически. В 2021 году стадион заявлял долг за аренду стадиона к «Рубину» в размере 44,5 млн рублей. Еще один иск Арбитражный суд РТ зарегистрировал в декабре прошлого года — на сумму в 8,4 млн рублей и неустойку почти на 440 рублей. Как говорится в иске, «Рубин» не платил за аренду стадиона с октября по ноябрь. Рассмотрение этого иска назначено на конец февраля.

Ангелина Панченко