В России зафиксировали 12 301 случай заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус выявили у 12 301 человека, днем ранее заразились 10 389 россиян. Всего в стране на 9 февраля зарегистрировано 22 035 133 случая заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 389 заболевших россиян. Выздоровели 8 685 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 410 128 жителей России.

Умер от СOVID-19 за сутки 41 житель страны. Всего в России от коронавируса скончались 395 447 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 9 февраля.

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Айрат Назипов