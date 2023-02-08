Производство бытовой техники в России за год сократилось на 40%

Фото: ealnoevremya.ru/Максим Платонов

Производство бытовой техники в России в 2022 году упало на 40%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследования Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ).

Глава ИРПЭ Наталья Назарова пояснила, что падение в отрасли обусловлено тем, что иностранные бренды, которые расположили свои заводы в России, остановили работу. Плюс к этому у компаний возникли проблемы с поставкой зарубежных комплектующих — это ограничило возможность изготавливать новые товары.

По оценкам экспертов, в пятерку крупнейших производителей крупной бытовой техники и электроники, которые локализованы в РФ, входят LG, Electrolux, Indesit, Bosch и Samsung. В марте 2022 года все они объявили либо о приостановке поставок, либо о том, что притормозят работу в России. На продукцию этих брендов в стране приходилось около 30—40% продаж крупной бытовой техники, уточнили они.

Фото: pixabay.com

В марте прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказывал, что около 90% продаваемой в России бытовой техники собирается в стране. Тогда он говорил, что основными импортерами бытовой техники в РФ выступают дружественные страны, которые не заинтересованы останавливать поставки.



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Айрат Назипов