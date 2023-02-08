В Татарстане за сутки зарегистрировали 78 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 78 человек. Всего на 8 февраля в республике зафиксировано 195 855 случаев заражения коронавирусом, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 56 заболевших COVID-19 жителей республики. Выздоровели от коронавируса с начала пандемии — 192 446 человек, за последние сутки — 52.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 8 февраля.

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Айрат Назипов