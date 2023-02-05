Эрдоган завтра обсудит с правительством будущее Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с правительством календарь выборов и процесс членства Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом пишет «РИА Новости».

— Кабинет министров соберется завтра под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Наиболее важными вопросами повестки дня являются календарь выборов, экономика и процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, — сообщил источник агентства.



Фото: wikipedia.org

О том, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО президент Турции сказал 1 февраля. Свою позицию в данном вопросе Эрдоган аргументировал событиями в Стокгольме 21 января, когда основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством.

Также на этой неделе сообщалось, что турецкий парламент в нынешних условиях не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В свою очередь власти Финляндии заявили, что они планируют вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией. Премьер-министр страны Санна Марин выразила надежду, что Турция и Венгрия оперативно ратифицируют их совместную заявку на членство в НАТО.

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Айрат Назипов