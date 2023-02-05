В России зарегистрировали 9 410 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 9 410 человек. Всего в стране на 5 февраля зарегистрировано 21 996 744 случая заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 618 заболевших россиян. В связи с выздоровлением выписали 5 200 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 379 874 жителя России.

Умерли от СOVID-19 за сутки 45 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 395 279 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 5 февраля.



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Айрат Назипов