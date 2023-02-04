СМИ: Борис Джонсон и Лиз Трасс собираются вновь вернуться в большую политику

Фото: кадр видео youtube.com (архив)

Экс-премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс планируют вернуться в большую политику на фоне напряженности вокруг действующего главы правительства Риши Сунака. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что Трасс в скором времени может опубликовать статью о необходимости снизить налоговую нагрузку и поддерживать производство товаров и услуг в стране. Один из ее соратников рассказал, что она планирует вновь возглавить Консервативную партию, если проиграет на выборах в 2024 году.

Как отмечает издание, свое возвращение планирует и Борис Джонсон. Так, эксперты обращают внимание на его призыв к правительству и западным союзникам усилить поддержку Украины.

Фото: кадр видео youtube.com (архив)

Напомним, в ноябре сообщалось, что Джонсон не стал бороться за пост главы правительства страны из-за нежелания потерять доход от выступлений и продажи мемуаров. После отставки с поста премьера Борис Джонсон вступил в переговоры с несколькими агентствами развлечений и талантов. Как сообщают владельцы агентств, потенциальный доход экс-премьера составляет приблизительно £20 млн ежегодно.

О том, что Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства Великобритании, стало известно в конце прошлого месяца. До этого СМИ сообщали, что он якобы обзванивал парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах.



Риши Сунак автоматически стал премьер-министром Великобритании, после того как лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла кандидатуру и он остался единственным кандидатом. На этом посту Сунак сменил Лиз Трасс.

Трасс побила рекорд краткосрочности пребывания на посту премьер-министра страны. Она возглавляла правительство страны всего 45 дней. Предыдущий рекорд держался 195 лет, когда в 1827 году премьер-министр Джордж Каннинг умер через 119 дней после вступления в должность.

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Максим Кокунин