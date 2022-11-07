СМИ: Борис Джонсон отказался бороться за место премьера Британии из-за нежелания потерять доход от мемуаров

Фото: кадр видео youtube.com (архив)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал бороться за пост главы правительства страны из-за нежелания потерять доход от выступлений и продажи мемуаров. Об этом сообщает издание The Observer.

По информации издания, после отставки с поста премьера Борис Джонсон вступил в переговоры с несколькими агентствами развлечений и талантов. Как сообщают владельцы агентств, потенциальный доход экс-премьера составляет приблизительно £20 млн ежегодно.

— Они дали понять Джонсону, что, если он проиграет Риши Сунаку, его привлекательность для мировой аудитории и, следовательно, значительная часть его доходов исчезнут, — отмечают в издании.

Фото: pixabay.com

О том, что Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства Великобритании, стало известно в конце прошлого месяца. До этого СМИ сообщали, что он якобы обзванивал парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах.



Риши Сунак автоматически стал премьер-министром Великобритании, после того как лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла кандидатуру, и он остался единственным кандидатом. На этом посту Сунак сменил Лиз Трасс.



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Елизавета Пуншева