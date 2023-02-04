За сутки в Татарстане зафиксировали 81 случай COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 81 человека. Всего на 4 февраля в республике зарегистрирован 195 531 случай заражения коронавирусом, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 38 заболевших COVID-19 жителей Татарстана. Вылечились от коронавируса с начала пандемии — 192 259 человек, за последние сутки — 15.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 4 февраля.



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Максим Кокунин