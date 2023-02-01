За сутки в Татарстане выявили 68 случаев COVID-19
За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 68 человек. Всего на 1 февраля в республике зарегистрирован 195 301 случай заражения коронавирусом, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
За сутки госпитализировали 52 заболевших COVID-19 жителей Татарстана. Вылечились за это время 19 пациентов, всего с начала пандемии — 192 244.
Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 1 февраля.
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