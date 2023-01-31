В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 7%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 7%. Вместе с этим отмечается рост числа случаев гриппа В, при котором у пациентов чаще бывают пневмонии.

— Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 7% и составила 918 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится почти 67%. Отмечается рост числа случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируются случаи пневмонии, — говорится в публикации ведомства.

Также в пресс-службе отметили, что количество заболевших COVID-19 за прошедшую неделю увеличилось на 20%, а преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за третью неделю 2023 года в Татарстане суммарно зарегистрировали 18 147 случаев заражения гриппом и ОРВИ. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— Это ниже показателя второй недели текущего года на 9,6% и ниже эпидемиологического порога на 2%. В основном превышение эпидпорога отмечается среди взрослой группы населения, — рассказала она.

Любовь Авдонина добавила, что доля вирусов гриппа в числе положительных находок увеличивается. Если на прошлой неделе она составляла 87%, то за третью неделю 2023 года достигла 90%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин