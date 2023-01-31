За сутки в Татарстане зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализированы 40 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 31 января в Татарстане зарегистрировано 195 233 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 192 225 человек, в том числе 42 за минувшие сутки.

Умерли от коронавируса за весь период 2 010 татарстанцев. За последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко