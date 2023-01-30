В Татарстане за сутки зарегистрировали 75 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 75 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 23 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 30 января в Татарстане зарегистрировали 195 162 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 192 183 человека, в том числе 30 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.
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