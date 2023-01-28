За сутки в Татарстане выявили 73 случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки COVID-19 выявили у 73 человек. Всего на 28 января в республике зарегистрировано 195 010 случаев заражения коронавирусом, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 35 заболевших коронавирусом татарстанцев. Вылечились за это время лишь 7 пациентов, всего с начала пандемии — 192 120.

Фото: realnoevremya.ru

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 28 января.



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Илина Хакимова