За сутки в Татарстане выявили 73 случая заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки COVID-19 выявили у 73 человек. Всего на 28 января в республике зарегистрировано 195 010 случаев заражения коронавирусом, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
За сутки госпитализировали 35 заболевших коронавирусом татарстанцев. Вылечились за это время лишь 7 пациентов, всего с начала пандемии — 192 120.
Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 28 января.
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