В результате теракта в Иерусалиме погибли семь человек

В результате совершенного в пятницу ночью теракта в Иерусалиме у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков погибли семь человек, сообщает пресс-служба израильской полиции.

Сообщается, что террорист начал стрелять по ряду людей, находившихся поблизости. После прибытия полицейских, он попытался скрыться, открыл по офицерам огонь, но был застрелен.

Израильские СМИ подчеркивают, что это самая масштабная по количеству жертв атака в стране с 2011 года. Палестинские же источники пишут, что теракт — это ответ за операцию Армии обороны Израиля, проведенную накануне на Западном берегу реки Иордан, сообщает «Коммерсантъ». Спецслужбы Израиля задержали родственников террориста.

По предварительным данным, в результате теракта погибли семь человек, трое остаются в больницах с ранениями разной степени тяжести.

В конце 2022 года сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова