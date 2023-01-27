В России зарегистрировали 7 164 случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 7 164 человек. Всего в стране на 27 января зарегистрирован 21 924 621 случай заражения COVID-19, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
За сутки госпитализировали 939 человек. Накануне было 973 госпитализированных.
Выздоровели за это время 4 876 человек. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 331 320 жителей России.
Умер от СOVID-19 за сутки 41 человек. Всего в России от коронавируса скончались 394 902 жителя страны.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 27 января.
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