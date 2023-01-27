В России зарегистрировали 7 164 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 7 164 человек. Всего в стране на 27 января зарегистрирован 21 924 621 случай заражения COVID-19, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 939 человек. Накануне было 973 госпитализированных.

Выздоровели за это время 4 876 человек. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 331 320 жителей России.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умер от СOVID-19 за сутки 41 человек. Всего в России от коронавируса скончались 394 902 жителя страны.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 27 января.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов