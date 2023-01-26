В России зарегистрировали 7 077 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 7 077 человек. Всего в стране на 26 января зарегистрировано 21 917 097 случаев заражения COVID-19, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 973 человека. Накануне было 899 госпитализированных.

Выздоровели за это время 5 270 человек. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 326 444 жителя России.



Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от СOVID-19 за сутки 40 человек. Всего в стране от коронавируса скончался 394 861 россиянин.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 26 января.



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Айрат Назипов