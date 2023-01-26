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В Татарстане за сутки выявили 65 новых случаев заражения COVID-19

11:18, 26.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 65 новых случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки COVID-19 выявили у 65 человек. Всего на 26 января в республике зарегистрировано 194 869 случаев заражения коронавирусом, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 45 заболевших коронавирусом татарстанцев. Вылечились за это время 19 пациентов, всего с начала пандемии — 192 102.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 26 января.

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Айрат Назипов
ОбществоМедицина Татарстан

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