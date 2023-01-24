За сутки в России COVID-19 подтвердился у 4 702 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 4 702 человек. Всего в стране на 24 января зарегистрировано 21 903 578 случаев заражения COVID-19, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 970 россиян. Это на 168% больше по сравнению с 23 января.

В связи с выздоровлением выписали 5 466 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 315 632 жителя России.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от СOVID-19 за сутки 42 россиянина. Всего в стране от коронавируса скончались 394 777 человек.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 24 января.



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Татьяна Демина