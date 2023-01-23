В России зарегистрировали 4 719 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 4 719 человек. Всего в стране на 23 января зарегистрировано 21 898 876 случаев заражения COVID-19, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 362 россиян. Это на 15,2% меньше по сравнению с 22 января.

В связи с выздоровлением выписали 3 640 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 310 166 жителей России.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умер от СOVID-19 за сутки 41 россиянин. Всего в стране от коронавируса скончались 394 735 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 23 января.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина