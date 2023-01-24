Казанцы чаще выбрасывают новогодние живые ели, чем сдают их в переработку

41% казанцев собираются выбросить новогоднюю живую ель по прошествии праздников. 19% жителей столицы Татарстана заявили, что сдадут ее на переработку. Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

Исследование также показало, что 12% респондентов намерены распилить ель на дрова. Еще 2% воспользуются отслужившим символом нового года как ресурсом для создания деревянных изделий и сувениров. И только 1 из 100 казанцев собирается сдать новогоднюю ель в зоопарк.

Напомним, в Казани можно сдать елки на переработку до 25 января. Деревья отправят в УК «ПЖКХ», где их измельчат в щепу. Затем она будет использоваться в качестве посыпки на площадке для собак в Горкинско-Ометьевском лесу.



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Антон Гаврилов