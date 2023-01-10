Казанцы могут сдать елки на переработку до 25 января

В Казани можно сдать елки на переработку до 25 января. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.

Деревья отправят в УК «ПЖКХ», где их измельчат в щепу. Затем она будет использоваться в качестве посыпки на площадке для собак в Горкинско-Ометьевском лесу.

Для приема елок установят специальный контейнер на «Зимнем бульваре» перед центральным входом в ТЦ «Мега» по адресу: пр.Победы, 141. Приносить можно ели, сосны, пихты и лапник, освобожденные от украшений и мишуры.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в Казани с 21 декабря начали работать елочные базары. Казанцы могли приобрести ели, сосны и пихты на 19 локациях во всех районах города до 31 декабря.

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Айрат Назипов