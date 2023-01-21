За сутки в России зарегистрировали 6 014 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 6 014 человек. Всего на 21 января в стране зарегистрировано 21 888 428 случаев заражения COVID-19.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, госпитализировали за сутки 834 зараженных. Выздоровели от COVID-19 еще 4 586 пациентов. Всего с начала пандемии вылечились 21 302 505 россиян.

Умерли от COVID-19 за сутки 43 жителя России. Всего в стране от коронавируса скончались 394 653 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин