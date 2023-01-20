За сутки в России зарегистрировали 6 078 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 6 078 человек. Всего на 20 января в стране зарегистрировано 21 882 414 случаев заражения COVID-19.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавирус, госпитализировали за сутки 837 зараженных. Выздоровели от COVID-19 еще 4 698 пациентов. Всего с начала пандемии вылечились 21 297 919 россиян.

Умер от COVID-19 за сутки 41 житель России. Всего в стране от коронавируса скончались 394 610 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 20 января.



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Татьяна Демина