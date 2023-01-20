Сандалии, костюм сварщика и зимняя шапка: «УК «ПЖКХ» закупит спецодежду для своих сотрудников за 2 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», татарстанская «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ООО «УК «ПЖКХ») закупит для своих сотрудников спецодежду на 2 миллиона рублей. Она будет поставляться партиями со дня заключения договора и по 31 декабря текущего года. Стоит отметить, что поставка товара зимнего ассортимента будет осуществляться до 1 марта 2023 года.

Всего в перечень поставляемой одежды войдут 28 наименований, среди которых: два вида мужского утепленного костюма по 3 341 рублю и 5 398 рублей за штуку; костюм защитный от общих производственных загрязнений за 3 463 рубля; кожаные ботинки, сандалии и сапоги — 1 926, 1 656 и 4 708 рублей соответственно.

Также в списке имеются сапоги ПВХ, различные нарукавники, сигнальный жилет, влагозащитный плащ, бейсболка, зимняя шапка, а также костюм и подшлемник для сварщика. Стоит отметить, что количество партий поставки по договору — не ограничено. Вместе с этим общая средняя цена за все 28 типов продукции составляет всего лишь 38 870 рублей.

Обязательным требованием является то, что качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иной документации. Соответствие качества товара условиям договора подтверждается сертификатом по установленной действующим законодательством форме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, оператор пригородных железнодорожных перевозок АО «Содружество», на балансе которого имеется 38 составов электричек, работающих на 117 маршрутах Татарстана, также закупит для своих сотрудников форменную одежду на 6,5 миллиона рублей. При этом требования перевозчика оказались в разы меньше, чем те, что выставил казанский «Водоканал», который для обеспечения своих нужд в первом и втором кварталах 2023 года закупит спецодежду на 18,2 миллиона рублей.



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Максим Кокунин