В Татарстане выявили 69 новых случаев заражения COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 20 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 19 января в Татарстане зарегистрировано 194 418 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 191 828 человек, в том числе 59 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 2 009 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.
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