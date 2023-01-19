Новости общества

00:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выявили 69 новых случаев заражения COVID-19

11:03, 19.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 69 новых случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 20 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 19 января в Татарстане зарегистрировано 194 418 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 191 828 человек, в том числе 59 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 009 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также