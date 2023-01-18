За сутки в России COVID-19 выявили у 5 478 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 478 человек, госпитализированы 893 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 870 422 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 18 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 028 пациентов. Всего вылечившихся — 21 288 067 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 46 россиян. Всего от инфекции скончались 394 529 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко