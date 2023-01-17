За сутки в России коронавирус подтвердился у 4 042 человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 4 042 человек, госпитализированы 877 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 864 944 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 17 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 933 пациента. Всего вылечившихся — 21 283 039 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 45 россиян. Всего от инфекции скончались 394 483 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко