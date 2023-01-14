В России подтвердились 5 102 новых случая заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 5 102 случая заболевания коронавирусом, госпитализированы 813 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 851 824 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом



По данным на 14 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 887 человек, всего выздоровевших — 21 271 432 человека. За сутки коронавирус унес жизни 46 россиян, всего от инфекции скончались 394 355 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко