В Казани течь на улице Мулланура Вахитова устранена
В Казани течь на улице Мулланура Вахитова устранена. Об этом говорится в телеграм-канале мэрии города.
— Воду откачали. Дорогу обработали реагентом, — говорится в публикации.
Также отмечается, что дорогу продолжают очищать от следов подтопления — снега и наледи.
Об инциденте на улице Вахитова сегодня сообщила администрация Кировского и Московского районов города. Авария произошла на сетях пожарного гидранта.
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