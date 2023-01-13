Новости общества

14:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани течь на улице Мулланура Вахитова устранена

12:56, 13.01.2023
В Казани течь на улице Мулланура Вахитова устранена
Фото: мэрия Казани

В Казани течь на улице Мулланура Вахитова устранена. Об этом говорится в телеграм-канале мэрии города.

— Воду откачали. Дорогу обработали реагентом, — говорится в публикации.

Фото: мэрия Казани

Также отмечается, что дорогу продолжают очищать от следов подтопления — снега и наледи.

Об инциденте на улице Вахитова сегодня сообщила администрация Кировского и Московского районов города. Авария произошла на сетях пожарного гидранта.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также