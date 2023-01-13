В Казани затопило улицу Мулланура Вахитова

Утром, 13 января, в Казани затопило улицу Мулланура Вахитова. Как сообщает администрация Кировского и Московского районов города, авария произошла на сетях пожарного гидранта.

— О проблеме знаем с раннего утра и работаем над устранением аварии. На месте сейчас работают техника и специалисты, которые открывают ливневые канализации, — отметили в пресс-службе.

В администрации пообещали продолжать информировать о ходе работ.

Напомним, в сентябре прошлого года канализационными водами затопило перекресток на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского. Это было связано с провалом на коллекторе.

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Айрат Назипов