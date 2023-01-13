Состав казанского УНИКСа пополнил форвард Владислав Одиноков

Фото: БК УНИКС

Легкий форвард Владислав Одиноков перешел из московской МБА в УНИКС на правах аренды. Соглашение с 22-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Владислав Одиноков — воспитанник БК «Химки», за команды которого выступал с 2015 по 2021 годы. В сезоне-2020/21 новичок УНИКСа дебютировал в Единой Лиге ВТБ, а также принял участие в 7 матчах Евролиги, набрав по 11 очков в играх c мадридским «Реалом» и литовским «Жальгирисом».

Большую часть минувшего сезона форвард провел в московской МБА. В 25 встречах чемпионата Суперлиги-1 его средние показатели составили 9,9 очка и 3,2 подбора. В марте прошлого года Одиноков пошел на повышение в клуб Единой Лиги ВТБ — пермскую «Парму». Этим летом Владислав вернулся в МБА, сыграв за столичную команду 19 матчей на первом этапе регулярного чемпионата.

— После травмы Ильницкого мы хотели подписать игрока, способного закрыть позицию и помочь нам в достижении целей. Одиноков — молодой баскетболист с большим потенциалом, на которого мы очень рассчитываем, — сказал главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович.

Сам спортсмен пообещал порадовать болельщиков «отличной игрой» и добиться «наилучших результатов с клубом».

Напомним, 8 января, казанский УНИКС обыграл в гостях пермскую «Парму» в овертайме регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 82:89.

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Айрат Назипов