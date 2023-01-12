За сутки в России выявлено 4 675 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 4 675 человек, в больницах оказались 882 заболевших. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 21 841 644 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 12 января, за сутки от коронавируса вылечился 4 541 человек. Общее количество выздоровевших россиян — 21 263 274.



За сутки коронавирус унес жизни 48 россиян. Всего от инфекции скончались 394 262 человека.

Фото: realnoevremya.ru

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Айрат Назипов