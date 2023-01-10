Телеканал «Дождь»* получил лицензию на вещание в Нидерландах

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Телеканал «Дождь»* получил лицензию на вещание в Нидерландах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на голландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media.

— Commissariaat voor de Media выдал разрешение TVR Studios B.V. на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого медиаучреждения через телеканал «Дождь»*, — говорится в публикации, датируемой от 22 декабря.

Напомним, в начале декабря национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию телеканала «Дождь»*, который в России внесен в реестр СМИ-иноагентов. Решение принято в интересах «государственной безопасности и общественного порядка».

Глава Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш считает, что руководство «Дождя»* не осознает серьезности нарушений со своей стороны. Он отметил, что телеканал наказан за несоблюдение законодательства.

Решение властей Латвии связано с высказыванием ведущего «Дождя»* Алексея Коростелева. Он в эфире призвал направлять на электронную почту редакции сообщения о нарушениях в отношении призванных в России в ходе частичной мобилизации.

— В России они могут свободно вещать в интернете, о чем высказывалось беспокойство. Это решение показывает, что Латвия — правовая и демократическая страна, открытая для СМИ, потому что Латвия впустила в страну большое количество связанных с Россией СМИ, которые могут здесь свободно работать, — добавил Ивар Аболиньш.

Фото: pixnio.com

В марте «Дождь»* прекратил работу в России. Решение приняли после того, как телеканал заблокировали по решению Роскомнадзора. Лицензию на вещание в Латвии он получил в начале июня.



*внесен Министерством юстиции России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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Максим Кокунин