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За сутки в Татарстане выявили 57 случаев заражения коронавирусом

12:06, 05.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане выявили 57 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 57 человек. При этом за 4 января госпитализированы 13 человек. Общее число заражений с начала пандемии — 193 569
случаев, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 января, за сутки выздоровели от COVID-19 84 татарстанца, а общее количество излечившихся — 190 874 человека.

С 26 декабря в республике не фиксировали смертей от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

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Артем Гафаров
ОбществоМедицина Татарстан

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