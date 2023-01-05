За сутки в Татарстане выявили 57 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 57 человек. При этом за 4 января госпитализированы 13 человек. Общее число заражений с начала пандемии — 193 569

случаев, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 5 января, за сутки выздоровели от COVID-19 84 татарстанца, а общее количество излечившихся — 190 874 человека.

С 26 декабря в республике не фиксировали смертей от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.

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Артем Гафаров