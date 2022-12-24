Дмитрий Рогозин получил контузию и осколочное ранение

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Руководитель группы военных советников «Царские волки» и бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника.

— У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет, — сказал он.

Помощник экс-главы космической корпорации добавил, что Рогозина перевезли в больницу в московском регионе. Через несколько дней ему сделают операцию по извлечению осколка, отметил он.

Позавчера Дмитрий Рогозин сам прокомментировал свое ранение в гостинице Донецка:

— В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19.45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто, — написал он.

Как отметил Рогозин, это была рабочая встреча, где присутствовал узкий круг людей. До обстрела она проходила в «спокойной обстановке».

— У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей, — прокомментировал свое ранение Рогозин.

Напомним, Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка со стороны ВС Украины. Он находился в гостинице, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин