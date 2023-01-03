За последние сутки в России выявили 3 080 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 3 080 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 512 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 810 511 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом

По данным на 3 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 482 человека, всего выздоровевших — 21 223 056 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 48 россиян, всего от инфекции скончались 393 853 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин