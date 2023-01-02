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За последние сутки в России выявили 3 884 случая заболевания коронавирусом

12:20, 02.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последние сутки в России выявили 3 884 случая заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 3 884 случая заболевания коронавирусом, госпитализированы 379 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 807 431 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом

По данным на 2 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 489 человек, всего выздоровевших — 21 217 574 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 43 россиян, всего от инфекции скончались 393 805 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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