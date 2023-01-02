За последние сутки в России выявили 3 884 случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 3 884 случая заболевания коронавирусом, госпитализированы 379 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 807 431 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
По данным на 2 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 489 человек, всего выздоровевших — 21 217 574 человека.
За сутки коронавирус унес жизни 43 россиян, всего от инфекции скончались 393 805 человек.
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