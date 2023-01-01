В Набережных Челнах в начале февраля возобновят работу сельхозярмарки
Сельскохозяйственные ярмарки в Набережных Челнах возобновят работы с 4 февраля. Об этом сообщают «Челнинские известия».
Купить фермерскую продукцию в автограде можно будет в агропромышленном парке «Южный», на площадке перед стадионом «Строитель». Также ярмарка будет работать на территории ипподрома.
Напомним, традиционные сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане проходили с 10 сентября по 24 декабря 2022 года. За год жители республики купили там продуктов продуктов на 2,1 млрд рублей. Из них 500 миллионов они потратили в весенний период, 1,6 миллиарда — в осенний.
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