За сутки в России выявили 5 038 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России зарегистрировали 5 038 заболевшего COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 803 547 случаев заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 470 заболевших COVID-19. В связи с выздоровлением за это время выписали 5 283 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 21 213 085 россиянина.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от COVID-19 за сутки 50 жителей России. Всего коронавирус стал причиной смерти 393 762 россиян.



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Татьяна Демина