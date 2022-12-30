«Коммерсантъ»: в России хотят создать новую мобильную операционную систему

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Яндекс», VK, Сбербанк и «Ростелеком» планируют создать компанию-разработчика новой мобильной операционной системы (ОС) на базе Android, а еще создать платформу на замену Google Mobile Services (GMS), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



По словам источника издания в правительства, Минцифры планирует подключить к развитию отечественной мобильной экосистемы консорциум разработчиков. В вышеназванных компаниях от комментариев отказались или не стали отвечать на запрос.

Источник на российском рынке электроники отметил, что VK и Сбер заинтересованы в разработке аналога GMS. Крупные игроки планируют объединиться для разработки платформы: «Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества пришли к выводу, что большая часть из 50 приложений в Google Play Store являются фишинговыми. Специалисты отмечают, что Google ежегодно утилизирует вредоносные приложения из магазина приложений. Однако риск загрузить на смартфон троянскую программу для пользователя все еще высок.



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Маргарита Головатенко