За сутки в России коронавирус выявили у 5 197 человек

Фото: realnoevremya.ru//Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 197 человек, госпитализированы 1 262 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 774 824 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 27 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 692 пациента. Всего вылечившихся — 21 176 667 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 59 россиян. Всего от инфекции скончались 393 492 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко