Мэр Казани оценил уборку дорог и тротуаров от снега: «Удовлетворения не вызывает»

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» высказался о состоянии дорог и тротуаров города после декабрьских снегопадов. Качество уборки он оценил как неудовлетворительное.

— Итоги первого месяца зимнего: удовлетворения состояние дорог и тротуаров ни у жителей, ни у нас не вызывает. Поэтому надо внимательно провести работу над ошибками, — заявил мэр Казани.

Градоначальник обратил внимание, что с начала декабря в столице Татарстана выпало 130% месячной нормы осадков. «Но стихия стихией, остановить жизнь в городе нельзя», — заявил он.



Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, по состоянию на 23 декабря с улиц Казани вывезли 311 тысяч тонн снега. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда объем составил 108 тысяч тонн.



С 10 по 11 декабря в Казани выпало 32 мм осадков, или 64% месячной нормы, а с 17 по 19 декабря — 17 мм, или 34% от месячной нормы.



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Татьяна Демина