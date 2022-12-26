Новости общества

13:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэр Казани оценил уборку дорог и тротуаров от снега: «Удовлетворения не вызывает»

10:59, 26.12.2022
Мэр Казани оценил уборку дорог и тротуаров от снега: «Удовлетворения не вызывает»
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» высказался о состоянии дорог и тротуаров города после декабрьских снегопадов. Качество уборки он оценил как неудовлетворительное.

— Итоги первого месяца зимнего: удовлетворения состояние дорог и тротуаров ни у жителей, ни у нас не вызывает. Поэтому надо внимательно провести работу над ошибками, — заявил мэр Казани.

Градоначальник обратил внимание, что с начала декабря в столице Татарстана выпало 130% месячной нормы осадков. «Но стихия стихией, остановить жизнь в городе нельзя», — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, по состоянию на 23 декабря с улиц Казани вывезли 311 тысяч тонн снега. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда объем составил 108 тысяч тонн.

С 10 по 11 декабря в Казани выпало 32 мм осадков, или 64% месячной нормы, а с 17 по 19 декабря — 17 мм, или 34% от месячной нормы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с генеральным директором АО «Эссен продакшн АГ» Леонидом Барышевым