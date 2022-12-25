В Китае решили не обнародовать ежедневную статистику по COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Национальная комиссия здравоохранения КНР с воскресенья прекратила публикацию ежедневной статистики по ситуации с коронавирусом, сообщает Channel NewsAsia.



В комиссии не стали пояснять причин такого шага. Уточняется, что значимую информацию по COVID-19 будет публиковать Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР — для справочной информации и научно-исследовательских работ.

В конце ноября комиссия перестала предоставлять данные о бессимптомных случаях заражения — тогда дневные новые случаи COVID-19 достигли рекордных показателей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко