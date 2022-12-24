За сутки в России коронавирус выявили у 6 986 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 6 986 человек, госпитализированы 1 108 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 757 697 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 24 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 004 пациента. Всего вылечившихся — 21 157 222 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 54 россиян. Всего от инфекции скончался 393 331 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин