В Татарстане за сутки выявили 87 новых случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 26 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 24 декабря в Татарстане зарегистрировали 192 760 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 189 729 человек, в том числе 126 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 008 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

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Максим Кокунин