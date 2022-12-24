В Татарстане за сутки выявили 87 новых случаев коронавируса
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 26 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 24 декабря в Татарстане зарегистрировали 192 760 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 189 729 человек, в том числе 126 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 2 008 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.
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